Myśliwce MiG-29 wyruszyły z bazy Sliač na Słowacji. Za ich sterami ukraińscy piloci

Wielkie podziękowania dla wszystkich zaangażowanych zespołów za fantastyczną profesjonalną pracę. Słowacja stoi po właściwej stronie i tym gestem my jako państwo zapisaliśmy się wielkimi literami we współczesnej historii świata, która mówi o pomocy na czas, szczerej solidarności i wielkości narodu - powiedział Nad.

Myśliwce MiG-29 to maszyny, z których ukraińscy piloci korzystają podczas operacji bojowych od początku wybuchu wojny. Wielokrotnie informowaliśmy o przypadkach ich skutecznego użycia i robiących wrażenie manewrach. Przykładowo, Ukraina wykorzystuje tego typu myśliwce do eliminacji dronów irańskiej produkcji - Shahed-136, obsługiwanych przez Rosjan. Dodatkowo to właśnie MiG-iem-29 miał latać słynny "Duch Kijowa". Nie ma oficjalnych informacji na temat liczby myśliwców MiG-29, obecnie posiadanych przez Kijów. Wiadomo, że przed wybuchem wojny użytkowano 37 maszyn. Łukasz Michalik informował jednak, że zniszczonych zostało co najmniej 18 takich MiG-ów.