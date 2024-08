Mycie owoców nie wystarczy. Naukowcy radzą, co robić

Naukowcy ci opisali również metodę obrazowania, którą sami stworzyli, a która pozwala na wykrywanie zanieczyszczeń pestycydami nawet na bardzo niskim poziomie. Pierwsze testy przeprowadzone z użyciem tej metody wykazały, że obecne praktyki dotyczące bezpieczeństwa żywności mogą być niewystarczające, zwłaszcza w odniesieniu do owoców.

Nowo opracowana technologia bazuje na powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (SERS). Technika ta polega na umieszczaniu cząsteczek substancji na specjalnej powierzchni metalowej (np. złota lub srebra). Kiedy na tę powierzchnię pada światło lasera, metal wzmacnia sygnały pochodzące od cząsteczek, co umożliwia łatwiejsze wykrycie i analizę tych substancji. Dzięki temu możliwe jest uwidocznienie szczegółów, które w innych testach mogłyby pozostać niewidoczne.

Aby wykorzystać wysoką czułość SERS do wykrywania pestycydów, naukowcy stworzyli membranę pokrytą metalem, która może być umieszczona na produktach rolnych. Początkowo użyli folii z hydrożelu celulozowego, którą rozciągnęli, tworząc nanoskalowe zmarszczki na jej powierzchni. Następnie zanurzyli folię w roztworze azotanu srebra, aby pokryć powstałe rowki nanocząstkami srebra, które wzmacniają sygnały SERS. Membrana stworzona w ten sposób była niezwykle elastyczna i praktycznie przezroczysta w świetle widzialnym, co jest niezbędne do wykrywania sygnałów SERS.