MON przerzuca wojska na Wschód. Żołnierze zmierzają pod granicę

Leopardy posiadane przez Wojsko Polskie to czołgi bojowe zdolne do zwalczania celów opancerzonych z armaty kalibru 120 mm. Mogą też zwalczać cele powietrzne oraz naziemne z karabinów maszynowych. Waga takiego czołgu to ponad 59 ton, a maksymalna prędkość 68 km/h. Długość kadłuba wynosi 7,72 m, szerokość 3,7 m, a wysokość stropu do wieży 2,5 m. Leopardy mogą pomieścić 4-osobową załogę. Więcej na ich temat można przeczytać tutaj.