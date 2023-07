MON o swoich planach. "Latające czołgi" pojawią się w Polsce

O tym, że do polskiej armii trafi aż 96 AH-64E Apache wiemy już od zeszłego roku, a niedawno dowiedzieliśmy się również, że dołączą do nich także Black Hawki S-70i. Co ważne jednak, AH-64E Apache w wersji GUARDIAN zostaną dostarczone naszym żołnierzom jeszcze w tym roku. Co za tym idzie, Polska będzie drugim po USA operatorem tych śmigłowców.