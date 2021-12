MON na zakupach. Wojsko Polskie dostanie 100 dronów

Będą to drony klasy mini, a więc chodzi tutaj o drona NeoX-2, o masie 13 kg. Płatowiec został wykonany z kompozytu, co znacznie utrudnia jego wykrycie, a sam dron może pozostawać w powietrzu do około 3 godzin i wznieść się na pułap 4 km. Zasięg działania to maksymalnie 35 km, a prędkość drona to 140 km/h.