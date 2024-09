Mocarstwo zdecydowało. Zwiększa wsparcie dla Ukrainy

Brytyjski premier Keir Starmer oraz przedstawiciele podlegającego mu ministerstwa obrony podkreślali, że w ciągu 100 dni od objęcia władzy przekażą Ukrainie 12 samobieżnych armatohaubic AS90. Finalnie będzie to sprzęt uwzględniony w strategii zwiększania i przyśpieszania dostaw sprzętu do Ukrainy. Armia obrońców może spodziewać się 16 takich systemów artyleryjskich. W wydanym komunikacie Brytyjczycy podkreślili, że jest to jeden z kluczowych rodzajów broni mający ogromne znaczenie dla dla armii obrońców walczących z rosyjskim najeźdźcą.

Więcej AS90 dla Ukrainy

"Łącznie 16 tego typu jednostek jest na dobrej drodze, z czego 10 zostało już dostarczonych, a sześć kolejnych pojawi się na froncie w nadchodzących tygodniach. Artyleria odgrywa kluczową rolę w osłanianiu wojsk ukraińskich i niszczeniu kluczowych rosyjskich celów" - napisało w swoim komunikacie brytyjskie ministerstwo obrony.

AS-90 to broń, która została przyjęta do służby w brytyjskiej armii w 1992 r. Konstruktorzy zastosowali tutaj działo kal. 155 mm o długości lufy 39 kalibrów, które zostało osadzone w załogowej wieży zamontowanej na gąsienicowym podwoziu. Zasięg rażenia AS-90 zależy od rodzaju wykorzystywanych pocisków.

Przy użyciu standardowej amunicji zasięg dochodzi do ok. 25 km, ale dzięki amunicji z dopalaczem rakietowym może zostać zwiększony do blisko 30 km. Możliwe jest tutaj również prowadzenie ognia w trybie MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact). Sprawia on, że pociski opuszczają armatę pod różnym kątem i w efekcie docierają do celu w jednym momencie.

Cenny system artyleryjski NATO

Brytyjska armatohaubica osadzona na podwoziu gąsienicowym waży 42 t. Żołnierze mający okazję z niej korzystać podkreślają, że zapewnia możliwość opuszczenia stanowiska ogniowego w mniej niż 60 sekund. Cechuje się też dobrą szybkostrzelnością - do 6 strz./min.

Cała konstrukcja ma ok. 3,3 m szerokości i prawie 10 m długości. Jest wyposażona w zbiornik paliwa o pojemności 750 litrów, który przekłada się na zasięg niespełna 400 km. Maksymalna prędkość, jaką może rozwinąć kierowca AS90 to ok. 60 km/h.

S-90 plasują się w gronie artylerii korzystającej ze standardowej amunicji NATO (kal. 155 mm), który charakteryzuje się większym zasięgiem niż poradziecka artyleria kal. 152 mm, na której w momencie wybuchu wojny Ukraińcy musieli się opierać. Z drugiej strony, AS-90 ma lufę krótszą niż niektóre inne tego typu rozwiązania NATO, wiec pod względem zasięgu nie jest rekordzistą. Np. francuskie armatohaubice CAESAR posiadają działo z lufą od długości aż 52 kalibrów, gdzie zasięg na bazowej amunicji przekracza 40 km.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski