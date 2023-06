Mocarstwo przygotowuje je dla Ukrainy. Nie poskąpi liczby egzemplarzy

Nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy zapowiedział Justin Trudeau, premier Kanady. W jego składzie znajdą się m.in. pociski artyleryjskie kal. 105 mm i pociski AIM-7 Sparrow . Warto jednak zaakcentować również obecność na krótkiej liście pojazdów Senator APC. Tym bardziej, że tym razem drugie co do wielkości państwo na świecie przygotowało dla Ukrainy 76 egzemplarzy tych wozów.

Senator APC jest zbudowany na komercyjnym podwoziu Forda F550 z niezależnym zawieszeniem. W wariantach dedykowanych wojsku może być opancerzony zgodnie ze STANAG 4569 do poziomu III (w standardzie jest to poziom II), co czyni go odpornym na ostrzał z broni kal. 12,7 mm. Producent stosuje również szyby kuloodporne (niekiedy) pokryte dodatkowo drucianą siatką. Senator APC mieści maksymalnie 8 lub 12 osób (w zależność od wersji), wliczając w to kierowcę.