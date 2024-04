Mocarstwo oddało broń Ukrainie. Teraz sami proszą o pomoc

Francja to jedno z państw najmocniej zaangażowanych w pomoc Ukrainie. Wysyłana na front pomoc obejmuje szereg różnego rodzaju sprzętu wojskowego, w tym systemy obrony przeciwlotniczej. Chociaż nie oddano wszystkiego, najwyraźniej tak dużo, że ponadnormatywne potrzeby stały się trudne do zaspokojenia. Rozwiązaniem będzie najprawdopodobniej wsparcie jednego z sojuszników. Na głównego kandydata wyrosła Grecja posiadająca w swoim arsenale m.in. systemy obrony powietrznej Crotale NG, które zostały pozyskane kilkanaście lat temu właśnie z Francji.

Francja wypożyczy Crotale NG z Grecji?

Ateny słyną z dość twardego stanowiska jeśli chodzi o oddawanie swojej broni (argumentują to położeniem kraju w "skomplikowanym regionie"). W przypadku pojawienia się prośby o pożyczkę wydają się jednak znacznie bardziej skłonne do współpracy.

"Jeśli nasi sojusznicy poproszą o pomoc na określony czas - w tym przypadku na Igrzyska Olimpijskie - i będzie to pomoc, która w żaden sposób nie wpłynie na zdolności obronne naszego kraju, to zostanie to zrobione, ale zawsze po odpowiednich konsultacjach między obiema stronami. Ale zawsze mówimy – i teraz też to podkreślam – chodzi o pomoc na określony czas – powiedział greckim dziennikarzom rzecznik rządu Pavlos Marinakis.

Crotale to system obrony powietrznej przygotowany przez koncern Thomson-CSF jeszcze w latach 70. zeszłego wieku. Crotale NG to z kolei unowocześniony i usprawniony wariant wprowadzony do służby dopiero w 1990 r. Wyrzutnia Crotale NG, w zależności od wersji, przenosi cztery lub osiem pocisków, które po wystrzeleniu rozpędzają się do prędkości ponad 3,5 Ma (ok. 1191 m/s).

Deklarowany przez producenta zasięg rażenia wynosi tu maksymalnie 16 km, a osiągany przez pociski pułap to do ok. 9 km. Pociski wykorzystywane w Crotale NG posiadają głowice odłamkowo-burzące o wadze 13 kg.

Obrona przeciwlotnicza podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu

Z pojawiających się w sieci informacji wynika, że oprócz (być może) greckich Crotale NG za ochronę nieba podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu odpowiadać będą tego typu systemy, które pozostały we Francji. Zaangażowane mają być również systemy przeciwlotnicze SAMP/T oraz samoloty znajdujące się na wyposażeniu francuskiego lotnictwa. Wymieniane są przede wszystkim myśliwce Mirage 2000-5 oraz wielozadaniowe samoloty Rafale - najnowocześniejsze samoloty francuskiego lotnictwa.

