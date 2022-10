Mobilizacja w Rosji trwa. Wyciągnęli z muzeum kolejne archaiczne działa

Straty w sprzęcie rosyjskiej armii sprawiają, że ta regularnie sięga po sprzęt ze skansenów militarnych. Na początku września informowaliśmy, że z powodu braku zaopatrzenia wykorzystywali trzy działa przeciwlotnicze KS-19 kal. 100 mm wyprodukowane za czasów Stalina, pod koniec lat 40. XX w. Teraz w ramach mobilizacji Rosjanie przywracają do służby kolejne armaty z podobnego okresu.

Rosja sięga po sowieckie działa S-60

Profil Militarium opublikował na Facebooku nagranie, na którym widać transport armat przeciwlotniczych S-60 kal. 57 mm. "Mobilizacja w Rosji trwa: 'A co to za działa takie? Z którego wieku?' Oj tam, S-60 nie mają nawet 75 lat i sprawdziły się w wielu lokalnych konfliktach w Azji i Afryce. Także ten, do zwalczania ukraińskich F-16 będą jak znalazł" – pisze prześmiewczo Militarium.

Kierowca TIR-a, który nagrał kolumnę pojazdów transportujących S-60, nie mógł uwierzyć, co znajduje się przed jego oczami. I choć raczej nie jest ekspertem militarnym, od razu zaczął pytać retorycznie: – To jakiś żart? Co to za armaty? Z jakiego wieku? Gdzie oni je znaleźli? Użytkownik Twittera Dmitri, który zajmuje się tłumaczeniem i udostępnianiem materiałów wideo z konfliktu, wskazał, że nagranie zostało wykonane w mieście Ufa w Rosji.

Sowieckie działa S-60

S-60 to holowane jednolufowe działo przeciwlotnicze kal. 57 mm radzieckiego pochodzenia. Zostało zaprojektowane tuż po II wojnie światowej, aby zastąpić M1939 kal. 37 mm. Działo może być używane jako samodzielna broń lub w połączeniu z kontrolą ognia i radarem. Podczas kilku wojen okazał się potężnym systemem uzbrojenia. S-60 pozostaje potężnym, ale przestarzałym systemem uzbrojenia.

Do obsługi broni potrzebna jest siedmioosobowa załoga. Zwrócona do przodu osłona działa chroni załogę przed ogniem lotniczym i naziemnym. Działo zasilane jest z czterech nabojowych magazynków. W pozycji do strzelania koła są podniesione z ziemi. Broń podtrzymywana jest przez cztery wysięgniki: jeden z przodu, jeden z tyłu i po jednym po bokach. Jednostka ognia składa się z 200 nabojów. Przewożone są one na ciężarówce 6x6 służącej do holowania S-60.

S-60 to bardzo potężny system broni. Jej cykliczna szybkostrzelność wynosi od 105 do 120 pocisków na minutę. Maksymalny zasięg poziomy wynosi 12 km, a maksymalny zasięg pionowy 8,8 km. W walce S-60 okazał się najbardziej przydatny przeciwko samolotom myśliwskim na wysokościach od 0,5 do 1,5 km. W przypadku użycia przeciwko celom naziemnym skuteczny zasięg wynosi do 3 km.

Konrad Siwik, dziennikarz Wirtualnej Polski