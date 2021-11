Mity i fake newsy o zmianie klimatu. Część z nich pewnie też powielasz

Podstawowym źródłem energii na Ziemi jest Słońce - to właśnie z naszej gwiazdy dociera do nas promieniowanie, które ogrzewa nas oraz, przetworzone przez rośliny na związki organiczne, zapewnia energię do życia większości organizmów. Słońce, jak każda gwiazda, nie jest statyczne, ale przechodzi różnego rodzaju cykliczne zmiany, które wiążą się między innymi ze wzrostem lub spadkiem ilości wypromieniowywanej przez nie energii. Nic więc dziwnego, że wiele osób jest przekonanych, że to właśnie cykle słoneczne są odpowiedzialne za zmiany klimatyczne na Ziemi.