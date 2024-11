Ukraińcy czekają na zielone światło. Cenna broń jeszcze stoi w Polsce

System NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) jest jedną z najnowocześniejszych technologii obrony powietrznej na świecie. Opracowany przez norweską firmę Kongsberg we współpracy z amerykańskim gigantem zbrojeniowym Raytheon, NASAMS oferuje zdolność neutralizacji celów na dystansie do 60 km. System może operować na różnych platformach, co oznacza, iż pociski mogą być wystrzeliwane zarówno z naziemnych wyrzutni, jak i pokładów samolotów, co czyni go niezwykle wszechstronnym rozwiązaniem.