Misja zbadania asteroidy Apophis ruszy wcześniej. ESA nie chce się spóźnić

Misja Ramses (Rapid Apophis Mission for Space Safety) to ambitny projekt mający na celu zgłębienie wiedzy na temat planetoid, które znajdują się w bliskiej odległości od Ziemi. Głównym celem badań jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak można zmienić kurs asteroidy, która mogłaby znaleźć się na kursie kolizyjnym z Ziemią.

Naukowcy z Europejskiej Agencji Kosmicznej otrzymali już zezwolenie na rozpoczęcie planowania tej niezwykle ważnej misji, mimo że jej oficjalne zatwierdzenie oraz przydzielenie niezbędnych środków finansowych ma prawdopodobnie nastąpić dopiero w listopadzie 2025 r. Jak podaje agencja, aby móc dotrzeć do asteroidy Apophis w lutym 2029 r., start misji musi nastąpić w kwietniu 2028 roku.

Misja Ramses ma na celu śledzenie asteroidy Apophis zarówno przed jej zbliżeniem do Ziemi, jak i po. Dzięki badaniu zakłóceń, które siły grawitacyjne Ziemi będą wywoływać na powierzchni asteroidy, naukowcy będą mogli dowiedzieć się więcej o strukturze obiektu, jego gęstości, porowatości oraz składzie. Pozwoli to na zgłębienie wiedzy na temat procesów, które doprowadziły do powstania podobnych asteroid na wczesnym etapie istnienia Układu Słonecznego, w tym procesów formowania planet, w tym Ziemi.