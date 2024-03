Spójrz w niebo. Taka okazja pojawia się raz na 71 lat

Kometa ta, której jądro ma średnicę około 30 kilometrów, krąży wokół Słońca co około 71 lat. Jest znana z dużego warkocza oraz spektakularnych eksplozji gazu i pyłu. Czasami określa się ją mianem "diabelskiej" ze względu na dziwne rogi, które są widoczne na jej zdjęciach. Te rogi powstały w wyniku eksplozji na powierzchni komety.

Jednak ESA w swoim komunikacie wybrała inną nazwę - "Matka smoków". Ta nazwa nawiązuje do popkultury i wskazuje kometę jako prawdopodobne źródło roju meteorów - Kappa Drakonidów - pojawiającego się co roku, w okresie od końca listopada do połowy grudnia.