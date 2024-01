W czwartek, podczas 72. lotu nad powierzchnią Marsa helikopter Ingenuity zaginął. Schodząc już do lądowania, niespodziewanie zniknął z radaru łazika Perseverance , a kontrola naziemna nie była pewna, czy będzie w stanie go odszukać.

To dosyć patowa sytuacja dla całej misji. Łazik Perseverance może funkcjonować samodzielnie, ale zdolny do lotu towarzysz czyni go skuteczniejszym. Helikopter Ingenuity bada topografię Marsa z lotu ptaka w celach poznawczych, ale także jako zwiadowca. Pozyskiwane przez niego wyniki transmitowane są na Ziemię i pełnią ważną rolę w planowaniu bieżących tras łazika.