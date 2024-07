Minęło 10 lat. Świadkowie widzieli, jak z nieba spadają ciała

Jest 17 lipca 2014 r. Lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur Boeing malezyjskich linii lotniczych wkracza w przestrzeń powietrzną Ukrainy ogarniętej wówczas konfliktem. Na pokładzie przewozi 283 pasażerów i 15 członków załogi. Niedługo później dochodzi do tragedii. Około godziny 16:21 czasu lokalnego odrzutowiec znika z radarów.

Lot z Amsterdamu przebiegał sprawnie do momentu wkroczenia w przestrzeń powietrzną nad Donieckiem. To właśnie w tym miejscu (w mieście Sniżne) znajdował się system rakietowy Buk M1, który należał do 53. Brygady Przeciwlotniczej Rosji. W pobliżu miejsca, gdzie toczyły się walki, operatorzy Buka zidentyfikowali na niebie samolot, uznając, że to maszyna wojskowa.