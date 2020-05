Milionerzy: Pytanie o bryzol za tysiąc złotych. Uczestniczka skorzystała z koła ratunkowego

Bryza to wiatr wiejący od morza ku lądowi. A co to jest bryzol? Z tym pytaniem zmierzyła się uczestniczka wczorajszego odcinka "Milionerów". Znalibyście odpowiedź?

