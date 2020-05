Milionerzy: pytanie o broń zwaną "pepeszą". Gracz zmienił zdanie po radzie ojca

Kolejny odcinek programu "Milionerzy" ponownie dostarczył widzom sporej dawki emocji. Wszystko za sprawą ciekawej rozgrywki, której głównym bohaterem był pan Kamil, nauczyciel biologii z Wrocławia. Uczestnik rozpoczął odcinek z dwoma tysiącami na koncie mając przed sobą dziewięć pytań do upragnionego miliona.

Choć gracz był bardzo zestresowany, pewnie dążył do osiągnięcia gwarantowanych 40 tysięcy złotych. Dobrze radził sobie z pytaniami m.in. o logo magazynu stworzonego przez Hugh Hefnera, a także o liczbę atomów tlenu w cząsteczce wody utlenionej. Pytanie o gwarantowaną kwotę sprawiło mu jednak sporo trudności. Brzmiało ono następująco:

Uczestnik już na samym początku odrzucił odpowiedzi A,C i D będąc prawie pewnym, że poprawną odpowiedzią na to pytanie są Czechy. Po dłuższym zastanowieniu postanowił skorzystać z pomocy ostatniego koła ratunkowego i zadzwonił do swojego ojca. Ten nie miał wątpliwości i wskazał na odpowiedź C.