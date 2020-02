Milionerzy. Personifikacja przeznaczenia i nefrony. Trudne pytania w teleturnieju

Kolejny odcinek teleturnieju "Milionerzy" za nami. Uczestnicy po raz kolejny musieli zmierzyć się z ciężkimi pytaniami. Szczególną trudność sprawiło to o "personifikację przeznaczenia". To jednak nie na nim swoją grę zakończył pan Adam Urbanik z Głowna.

Kolejny odcinek jak zwykle przyniósł sporo emocji i masę ciekawych pytań. Do takich z pewnością należało to o nefrony. W całości brzmiało ono następująco:

Pan Adam Urbanik z Głowna bardzo dobrze radził sobie z pytaniami zadawanymi przez prowadzącego, aż do momentu, gdy usłyszał to za 40 tysięcy złotych. Brzmiało ono następująco:

Uczestnik nie znał odpowiedzi, więc postanowił skorzystać z dwóch kół ratunkowych, które miał jeszcze do swojej dyspozycji. Na początku poprosił o pomoc widzów zgromadzonych w studio. Wyniki głosowania publiczności wyglądały następująco: 37 procent głosów padło na C, a 35 procent na B. Odpowiedzi A i D wybrało po 14 procent głosujących. W takim wypadku pan Adam skorzystał z ostatniego koła ratunkowego (pół na pół). Po losowym odrzuceniu dwóch błędnych odpowiedzi, gracz miał do wyboru już tylko C i D. Postanowił wybrać tę pierwszą, jak okazało się za chwilę - poprawną.