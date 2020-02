Milionerzy: co to jest Bad Rabbit? Pytanie zaskoczyło uczestnika

Wczorajszy odcinek programu "Milionerzy" obfitował w wiele emocji. Jednym z najciekawszych pytań, jakie padło było to o wirus Bad Rabbit. Sprawdźcie, czy znalibyście odpowiedź.

Gracz po chwili wahania zaznaczył odpowiedź A, co niestety okazało się błędem. Uczestnik zakończył grę mając na koncie 1000 zł wygranej. Poprawną odpowiedzią była odpowiedź. B.

Co to jest Bad Rabbit?

Bad Rabbit to wirus komputerowy, a dokładniej oprogramowanie szyfrujące tzw. ransomware, który pojawił się w sieci w lipcu 2017 roku. Przestępcy wykorzystywali go przede wszystkim do ataku na terenie Rsji, Ukrainy oraz Polski. Badacze szybko ustalili, że jest to nowa wersja złośliwego oprogramowania NotPetya, które spowodowało straty o wysokości miliardów dolarów na całym świecie. Szczegółowo o metodach działania przestępców wykorzystujących wirus Bad Rabbit przeczytacie na dobrychprogramach.