Milion pocisków dla Ukrainy. Nikt nie wie, skąd będą pochodzić

Estońskie źródła podają, że chodzi o 1 mln pocisków artyleryjskich i pocisków dla wyrzutni rakietowych Grad o wartości ok. dwóch, może nawet trzech mld euro. W przypadku zebrania takich środków finansowych estońskie władze miałby zapewnić dostawy do Ukrainy w przeciągu zaledwie dwóch, maksymalnie trzech miesięcy.

Niedobory amunicji artyleryjskiej to jeden z największych problemów, o jakich od kilku miesięcy głośno mówią ukraińscy żołnierze. To właśnie to miało przyczynić się m.in. do koniczności wycofania się z Awdijiwki.