Miliard euro na europejskie obserwatorium kosmiczne

Wystartuje w 2029 roku, a jego budowa pochłonie miliard euro. To teleskop kosmiczny Ariel , czyli projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej, który będzie badał atmosfery odległych planet. Celem misji jest poznanie procesów powstawania i formowania egzoplanet.

Chociaż Ariel jest projektem europejski, to główną rolę odegra w nim Wielka Brytania. Misja naukowa będzie prowadzona przez University College w Londynie, a kluczowe elementy obserwatorium zostaną złożone i przetestowane w głównym brytyjskim laboratorium kosmicznym RAL Space.

Poza misją Ariel Europejska Agencja Kosmiczna prowadzi lub będzie prowadzić też inne misje poświęcone badaniu planet poza naszym Układem Słonecznym. To misja Cheops, która bada rozmiar znanych egzoplanet, co pozwoli na określenie ich masy, gęstości i kompozycji. Kolejną, zaplanowaną misją jest Plato, która ma znaleźć i zidentyfikować skalne planety podobne do Ziemi.