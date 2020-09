Mikroplastiki niszczą gatunki żyjące w glebie

W nowym opracowaniu, opublikowanym w Proceedings of the Royal Society, stwierdza się, że od 1950 roku ludzkość wyprodukowała 6 mld 300 milionów ton odpadów plastikowych, z czego 79 proc. znalazło się na składowiskach odpadów lub wyciekło do środowiska naturalnego. Autorzy przeprowadzili pierwsze w historii badania terenowe nad temat tego, jak zanieczyszczenie to może wpłynąć na liczebność roztoczy, larw i mikroorganizmów, takich jak grzyby oraz bakterie.