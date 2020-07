Mikroczipy w szczepionkach? Bill Gates opowiedział, co o tym sądzi

Wokół pandemii koronawiursa SARS-CoV-2 narosło wiele nieprawdziwych teorii. Od tych, które uważają, że żadnego wirusa w ogóle nie ma, do tych, które mówią, że jest to broń biologiczna. Jeszcze inna teoria mówi, że za wypuszczeniem wirusa w świat stoi miliarder Bill Gates. Amerykanin miałby wykorzystać pandemię, aby pod pozorem szczepionek wstrzyknąć miliardom ludzi mikroczipy do organizmu. Dzięki czipom oraz technologii 5G Gates miałby kontrolować światową populację.