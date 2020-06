Teoria spisku, czyli jak zwalczać szczepionkę z anteną 5G i arszenikiem

Czas pandemii to zarazem okres, gdy mnożą się teorie spiskowe. Jedna z nich głosi, że koronawirus SARS-CoV-2 to pretekst, by – np. pod pozorem szczepień – zaszczepić społeczeństwu nie tylko odporność, ale także kapsułki z modułami 5G. Uzasadnień tak karkołomnych teorii jest wiele, jednak darujmy sobie w tym miejscu przytaczanie mniej lub bardziej absurdalnych pomysłów.