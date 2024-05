Mieli przekazać Ukrainie Gripeny. Nagle wstrzymali decyzję

W Szwecji, w trakcie kampanii przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, opozycyjni socjaldemokraci i partia Centrum domagali się przekazania Ukrainie samolotów Gripen. Jesienią ubiegłego roku rząd otrzymał raport na temat potencjalnych skutków takiej darowizny dla szwedzkich zdolności obronnych.

Konkluzje zawarte w tym dokumencie nie zostały jednak ujawnione, pod pretekstem tajemnicy. Możliwość przekazania Gripenów Ukrainie stała się bardziej prawdopodobna po wstąpieniu Szwecji do NATO na początku marca tego roku. Ukraińscy piloci już uczestniczyli w próbnych lotach i testach na szwedzkich myśliwcach.

Jak już informowaliśmy JAS 39 Gripen to wielozadaniowe maszyny posiadające opinię jednych z najlepszych w swojej kategorii. Myśliwce wyprodukowane przez koncerny Saab i BAE Systems mają długość ok. 14 m i mogą latać z prędkością sięgającą nawet 2 Ma, czyli ok. 2130 km/h. Ich główne uzbrojenie stanowi działo Mauser BK-27 kal. 27 mm. JAS 39 Gripen można też wyposażyć w takie pociski jak np. AIM-9 Sidewinder, IRIS-T 4, AIM-120 AMRAAM, MICA czy AGM-65 Maverick, czy bomby Mark 82.