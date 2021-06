Kto poleci w kosmos z Jeffem Bezosem? Licytacja biletu odbędzie się już dzisiaj

Kto poleci w kosmos z Jeffem Bezosem?

Aukcja rozpocznie się o 18:45 polskiego czasu. Będzie w niej uczestniczyć około 600 osób ze 143 krajów. Według Blue Origin, w dniu zamknięcia rejestracji ostatnia złożona oferta na kosmiczny bilet osiągnęła poziom 4,8 mln dolarów. Jak można przeczytać w oświadczeniu firmy, "kwota zwycięskiej oferty zostanie przekazana fundacji Blue Origin, Club for the Future, której misją jest inspirowanie przyszłych pokoleń do kariery w STEM [nauka, technologia, inżynieria i matematyka] oraz pomoc w wymyślaniu przyszłości życia w kosmosie".