Mężczyźni przechowywali nielegalne odpady chemiczne. Grozi im nawet 5 lat więzienia

Nielegalne odpady to najprawdopodobniej pochodne m.in. lakierów oraz farb. Na ich trop policjanci wpadli za sprawą zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z którego wynikało, że na terenie gminy Kaźmierz znajdują się niebezpieczne odpady. Po przeprowadzonym dochodzeniu okazało się, że doniesienia były prawdziwe, a na ternie byłego gospodarstwa znajdują się beczki i pojemniki z tworzywa sztucznego typu mauser z płynnymi substancjami. Policjanci, Straż Pożarna, a także przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadzili oględziny miejsca, zabezpieczyli je i pobrali próbki do dalszych badań.