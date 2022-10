McGyver to przy tym pestka. Ukraiński system ogniowy robi cuda na polu bitwy

Nagranie przedstawia ukraińskich żołnierzy strzelających z bojowego wozu piechoty BWP-1 jak z artylerii lufowej . To stary pojazd, pamiętający jeszcze czasy Związku Radzieckiego – próżno szukać w nim nowoczesnych celowników. Ale Ukraińcy poradzili sobie z tym problemem korzystając z zewnętrznego systemu ogniowego Kropiva . Efekt jest zabójczy.

Kropvia to nowoczesne oprogramowanie do wyznaczania celów znane też pod międzynarodową nazwą Nettle . Opracowali je ukraińscy programiści z pozarządowej organizacji Army SOS . Pierwsza wersja oprogramowania powstała za pieniądze wpłacone przez indywidualnych darczyńców, ale w późniejszym etapie projekt został przejęty i sfinansowany przez ukraińskie wojsko.

Kropiva to system mapowania i wyznaczania celów . Oprogramowanie tworzy wirtualną "mapę" pola bitwy, wykorzystując do tego różne źródła informacji, w tym dane przekazywane z dronów, satelitów oraz naziemnych obserwatorów. Program analizuje, gdzie spadają ukraińskie pociski – jeśli ostrzał nie jest celny, Kropiva proponuje poprawki.

Co istotne, system doskonale działa w przypadku artylerii starego typu, a także czołgów. Na początku września 2022 r. ukraiński T-64 zniszczył rosyjski czołg ostrzałem z odległości aż 10,6 km. Wykorzystano do tego pocisk 3VOF36 HE-FRAG, a Kropiva pomogła naprowadzić go na cel.