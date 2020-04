Matura 2020. Kiedy powrót do szkoły? Są konkretne informacje

W piątek 24 kwietnia zostały podane terminy matur i egzaminów ośmioklasistów. Rząd poinformował również, kiedy dzieci wrócą do szkoły i przedszkoli. Padły również odpowiedzi na inne niepokojące rodziców i uczniów pytania.

24 kwietnia odbyła się konferencja, w której udział wzięli ministrowie zdrowia, edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Padły na niej odpowiedzi na najważniejsze pytania, które zadają maturzyści, młodsi uczniowie oraz ich rodzice. Wiadomo już, kiedy uczniowie powrócą do szkoły oraz jak będą przebiegać najbliższe egzaminy maturalne.

Pierwotnie egzaminy ósmoklasisty miały ruszyć 21 kwietnia, a matury 4 maja, jednak sytuacja epidemiologiczna przesunęła je o prawie 2 miesiące. Matura 2020 odbędzie się 8 czerwca - egzaminy rozpoczną się od matury z języka polskiego i w kolejnych dniach będą organizowane egzaminy z następnych przedmiotów. Potwierdzono również, że nie odbędą się egzaminy ustne, a tegoroczna matura ograniczy się jedynie do egzaminów pisemnych. Między 6 a 18 czerwca przeprowadzone zostaną egzaminy dla ósmoklasistów

Od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Od 17 sierpnia zostaną przeprowadzone egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych.

Egzaminy maturalne mają zostać sprawdzone do końca lipca i wtedy również ma ruszyć dla nich rekrutacja na uczelnie wyższe. Egzaminy maturalne dodatkowe zostały wyznaczone na początek lipca (wyniki zostaną podane do 11 sierpnia). Egzaminy poprawkowe zaplanowane na początek września, a ich wyniki mają pojawić się do końca tego samego miesiąca.

Kiedy dzieci wrócą do szkoły?

Jak zapowiedział już w środę Dariusz Piontkowski, do szkół i przedszkoli najpierw powrócą młodsze dzieci. Taka decyzja została podjęta, by umożliwić rodzicom najmłodszych szybszy powrót do pracy. Niestety w tym momencie nawet najmłodsi nie wrócą do szkół przed 24 maja.

Pojawiły się jednak wątpliwości, czy dzieci wrócą do szkól we wrześniu? Wtedy, zgodnie z przewidywaniami epidemiologów, możemy spodziewać się drugiej fali zachorowań na COVID-19. Niektórzy specjaliści uważają, że może ona mieć jeszcze groźniejszy przebieg niż ta, z którą zmagamy się obecnie. W tym momencie jednak rząd tłumaczy, że sytuacja będzie analizowana na bieżąco i może okazać się, że konieczne będzie kontynuowanie nauki zdalnej.

Odbiór świadectw przez absolwentów

24 kwietnia zakończyły się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników. W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, nie będą mogły jednak odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia roku szkolnego, wraz z wręczeniem świadectw.

W związku z tym wszystkie świadectwa powinny być odebrane indywidualnie w trybie ustalonym przez dyrektorów placówek, ale z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa w trakcie pandemii COVID-19.

Minister zdrowia przypomniał, że wszystkie podane terminy będą zależeć od tego, na ile będziemy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Podkreślił, że mogą one ulec wydłużeniu, jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju będzie się pogarszać. Zapewnił przy tym jednak, że wszystkie egzaminy będą odbywać się z zastosowaniem najwyższych środków ostrożności, tak by nie narażać uczniów na zakażenie koronawirusem.