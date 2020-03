Koronawirus i zamknięte szkoły. Sprawdź przygotowanie do matury z Operonem i WP - fizyka

Zgodnie z zaleceniami WHO i Ministerstwa Zdrowia w czasie epidemii koronawirusa należy unikać dużych skupisk ludzkich. Wymusiło to zamknięcie szkół w krytycznym okresie - przygotowania do matury. Wirtualna Polska stara się pomóc uczniom w tym trudnym czasie. Uruchomiliśmy kanał telewizyjny z lekcjami z matematyki i języka polskiego na platformie WP Pilot. Dostępny jest bezpłatnie pod tym linkiem.