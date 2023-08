Masz konto w PKO BP? Przygotuj się na zmianę karty

PKO BP poinformował o zmianie w temacie kart płatniczych. Z końcem czerwca klienci banku otrzymali pierwsze ekologiczne karty. Cechują się one mniejszym wpływem na środowisko niż klasyczne karty, ponieważ są one wyprodukowane z tworzywa sztucznego, które pochodzi z recyklingu.

Do ich produkcji w 70 proc. wykorzystuje się tzw. Ocean Plastic, czyli plastik PET pochodzący z recyklingu (tzw. rPET). Na potrzeby produkcji kart płatniczych wykorzystuje się butelki odzyskiwane ze środowiska naturalnego przez organizację Parley for the Oceans. Do końca 2023 r. PKO BP rozpocznie wydawanie nowych i wznawianych kart w wersji ekologicznej - standardowe tworzywo sztuczne PVC zastąpione zostanie rPVC, czyli tworzywem pochodzącym z recyklingu.