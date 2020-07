Koronawirus a grupa krwi. Nowe dowody na wpływ na przebieg COVID-19

W najnowszym badaniu grup krwi przebadano prawie 1300 pacjentów z koronawirusem przyjętych do pięciu szpitali w Massachusetts w marcu i kwietniu. Wyniki pokazały, że grupa krwi 0 "była związana z niższym ryzykiem pozytywnego wyniku testu".

Inne badania wskazały również na możliwy związek pomiędzy grupą krwi a ciężką postacią COVID-19. Badanie opublikowane w zeszłym miesiącu w New England Journal of Medicine wykazało,że pacjenci we Włoszech i Hiszpanii z grupą krwi 0 mieli o 50 proc. niższe ryzyko ciężkiej postaci infekcji, niż pacjenci z innymi grupami krwi.