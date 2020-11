Maseczki ochronne nie przeszkadzają w uprawianiu sportu. Nowe badania naukowców

Dotychczas, wiele osób zadawało pytania o to, czy noszenie maseczek w czasie wymagających ćwiczeń fizycznych może utrudniać pobieranie tlenu i oddawanie dwutlenku węgla. Teoretycznie mogłoby to doprowadzić do niedotlenienia i zbyt dużego stężenia dwutlenku węgla we krwi. Głos w sprawie postanowili zabrać naukowcy z University of Saskatchewan.