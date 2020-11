Jeden z najgorszych objawów koronawirusa. Wiadomo, co go powoduje

W pierwszych miesiącach pandemii koronawirusa, wielu pacjentów zgłaszało się do szpitali ze względu na problemy neurologiczne lub na choroby serca. W rzeczywistości okazało się, że były one spowodowane chorobą COVID-19. Wirus wchodzi w naczynia krwionośne i doprowadza do tworzenia skrzepów krwii, któe mogą być nawet śmiertelne.