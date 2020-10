Mars coraz bliżej. Wszystko dzięki nowym rakietom z silnikiem nuklearnym

Zobacz też: US Navy odtajnia nagrania UFO i potwierdza ich autentyczność

Jak działa silnik NTP?

NTP to nuklearny silnik rakietowy napędzany podgrzanym przez wzbogacony uran wodór. Objętość gazu rośnie i jest on wyrzucany przez dyszę, dzięki czemu pojawia się ciąg niezbędny do poruszenia rakiety.

Co ważne, Amerykanom zależy na tym, by w czasie pracy, silnik nie emitował żadnych szkodliwych substancji, więc prototyp, nad którym pracuje Gryphon Technologies musi spełniać bardzo ścisłe kryteria. Niebezpieczeństwo wycieku niebezpiecznych substancji pojawia się dopiero, gdyby miało dojść do katastrofy statku kosmicznego. Jednak odpowiedni dobór paliwa do silnika NTP powinien ograniczyć niebezpieczeństwo.