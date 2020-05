Mark Zuckerberg strollowany na Facebooku. Prowokacyjny post podbija internet

Mark Zuckerberg przyznał, że media społecznościowe nie powinny być odpowiedzialne za sprawdzanie wiarygodności wpisów? Taką informację miał podać w mediach szef Facebooka, przyznając się jednocześnie do bycia pedofilem.

Ta informacja zalała Facebooka i Twittera, ale jest całkowicie nieprawdziwa. Została udostępniona przez satyryczny portal "The Cheaser", który nie dość, że drwi z pozycji szefa Facebooka, to jeszcze oskarża go o pedofilię.