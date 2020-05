Facebok dba i Facebook się stara. Ale to cały czas za mało [OPINIA]

Od afery związanej z Cambridge Analityca i wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, Facebook wziął się na poważnie za usuwanie fake newsów. A przynajmniej tak powiedział ustami Marka Zuckerberga. Szef Facebooka od tamtego czasu zapewnia, że bezpieczeństwo danych użytkowników i wiarygodność są dla niego priorytetem. "Zuck" robi to z taką regularnością, że jestem w stanie napisać co powie na kolejnej konferencji zanim jeszcze do niej dojdzie.