Mapa koronawirusa pokazuje prawie 170 tys. zakażonych. Nowe przypadki też w Polsce

Wciąż przybywa osób zakażonych koroanwirusem SARS-CoV-2. O ile epidemia zdaje się wygasać w Chinach, skąd rozniosła się na niemal cały świat, to prędkość rozprzestrzeniani się wirusa w pozostałych regionach budzi niepokój specjalistów.

WHO już w zeszłym tygodniu nawoływało władze krajów z całego świata do poważnego potraktowania zagrożenia ze strony koronawirusa z Wuhan. Niestety niektóre z nich zareagowały zbyt późno co skutkuje dalszym rozprzestrzenianiem się pandemii.