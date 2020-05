Remdesivir w walce z COVID-19. Oto, jak działa w ludzkim organizmie

Remdesivir to jeden z leków, który został zaakceptowany przez Europejską Agencję Leków w leczeniu COVID-19. U przyjmujących go pacjentów zaobserwowano szybszy powrót do zdrowia. W jaki sposób ten lek na koronawirusa działa w ludzkim organizmie?

Remdesivir został zatwierdzony do walki z COVID-19. (Getty Images)