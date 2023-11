Mały łazik, duże zadanie. Japonia wraca na Księżyc

Ważący ok. 5 kg łazik będzie raczej mniejszy niż większy. Jego długość to 54 cm, szerokość wyniesie 31,5 cm, a wysokość – 26 cm. Wymiary (wraz z ilustracjami) zostały zaprezentowane na stronie ispace .

Księżyc na powrót znalazł się w kręgu zainteresowań ze względu na to, że jasne jest już to, że ma do zaoferowania bardzo cenne surowce i przestrzeń do produkcji paliwa i tlenu. Budowa księżycowej bazy staje się coraz bardziej realną wizją. Jednym z najważniejszych celów jest wydobycie izotopu hel-3, który potencjalnie mógłby zaspokoić potrzeby energetyczne Ziemi na dziesiątki wieków.