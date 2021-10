Ma 90 lat. William Shatner został najstarszą osobą w kosmosie

Rakieta New Shepard z misją NS-18, w której wziął udział Shatner, wystartowała z kosmodromu Corn Ranch w Teksasie. Rakieta z aktorem i trzema innymi pasażerami wzniosła się na wysokość ok. 106 km nad pustynią. Cały lot trwał około 10 minut, a załoga spędziła w stanie nieważkości ok. 3 minut. Statek wylądował ok. godz. 10:00 czasu lokalnego (ok. 17:00 czasu polskiego).