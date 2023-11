M-55 pamięta radzieckie czasy. Rosjanie chcą nim teraz leczyć swoje słabości

W ostatnim latach Rosjanie oficjalnie wykorzystywali M-55 jako platformę naukowo-badawczą. Przykładowo w latach 90. samolot użyto międzynarodowego projektu naukowego TROCCINOX. Maszyna latała m.in. nad Brazylią, gdzie gromadziła próbki potrzebne do badania wysokich warstw atmosfery. Teraz została zauważona z kapsułą do misji rozpoznawczych, opracowaną do użytku w rosyjskich myśliwcach i bombowcach.

M-55 to jednomiejscowy samolot, wyposażony w dwa silniki turboodrzutowe Aviadvigatel PS-30. Ma długość ok. 22 metrów, a rozpiętość jego skrzydeł to blisko 38 metrów. Maszyna może lecieć z maksymalną prędkością 743 km/h, a jej zasięg szacuje się na ok. 1300 km. Maszyna może operować na wysokości ok. 21 tys. metrów. Dla porównania U-2 jest w stanie działać na pułapie ponad 27 tys. metrów. M-55 ma zdolność do wykonywania ponad 6-godzinnych lotów zwiadowczych, a na jego pokładzie pomieści się od 1,5 do nawet dwóch ton różnego rodzaju sprzętu naukowego. Dzięki niemu Rosjanie mogą wykonywać szerokie spektrum misji.