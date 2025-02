Rosjanie zajrzeli do rosyjskiego drona. Tego się nie spodziewali

Rosyjskie drony "Gerbera", pierwotnie wykorzystywane jako fałszywe cele, zaczęły być wyposażane w bojowe ładunki. Jak podaje Defense Express, drony te, wykonane z pianki, mogą teraz przenosić różne typy ładunków o masie do 5 kg. Specjalista, Serhij "Flesz" Beskrestnow, ostrzega przed nowym zagrożeniem, prezentując zdjęcia drona, do którego zajrzeli Ukraińcy. Widać na nim ładunek odłamkowo-burzący o masie 2,5 kg.

Choć nie zostało to potwierdzone, Ukraińcy zwracają uwagę, iż istnieje ryzyko, że drony mogą być wyposażone w zapalniki do autodestrukcji, co czyni badanie ich wraków niebezpiecznym. Ze względu na niską precyzję i prostotę elektroniki, Gerbery mogą być używane do ataków na miasta, gdzie dokładne współrzędne nie są kluczowe.