Oślepia i niszczy. Tak działa amerykański HELIOS

USS Preble, niszczyciel klasy Arleigh Burke, stał się pierwszym okrętem w amerykańskiej flocie wyposażonym w system HELIOS. To nowoczesna broń laserowa, która łączy w sobie zdolności niszczenia celów oraz zakłócania systemów przeciwnika. HELIOS to rozwiązanie, które zostało opracowane przez firmę Lockheed Martin i jest częścią strategii US Navy w zakresie integracji zaawansowanych technologii energetycznych.

HELIOS: Przełom w technologii obronnej

HELIOS, czyli High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance, to system, który oferuje zarówno tzw. hard kill, jak i soft kill. Oznacza to, że może fizycznie niszczyć cele ("hard kill"), jak i zakłócać ich działanie ("soft kill"). Jak podaje portal Bulgarian Military, system ten jest szczególnie skuteczny przeciwko dronom, małym łodziom oraz potencjalnie nadlatującym pociskom.

Historia rozwoju systemu HELIOS rozpoczęła się w 2018 r. od kontraktu o wartości 150 mln dolarów z Lockheed Martin. System przeszedł kluczowe testy w 2020 r., a jego integracja na USS Preble rozpoczęła się w 2021 r. HELIOS działa z mocą 60 kW, ale może być skalowany do 120 kW, co daje elastyczność w różnych scenariuszach operacyjnych.

Globalna rywalizacja w dziedzinie broni laserowej

Nie tylko USA inwestują w broń laserową. Wielka Brytania rozwija system DragonFire, a Izrael pracuje nad Iron Beam. Chiny, Rosja, Niemcy i inne kraje również angażują się w rozwój tej technologii. Każde z tych państw ma swoje unikalne podejście i cele strategiczne.

Wielka Brytania przyspieszyła rozwój DragonFire, planując jego ukończenie do 2027 r. Izrael, z pomocą USA, rozwija Iron Beam, który ma być tańszą alternatywą dla tradycyjnych systemów obrony przeciwrakietowej. Do tego Chiny twierdzą, że opracowały system laserowy zdolny do nieprzerwanej pracy dzięki innowacyjnemu systemowi chłodzenia.