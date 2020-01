Lot w kosmos szkodliwy dla zdrowia. Może sprawić, że krew zacznie płynąć w przeciwnym kierunku

Eksperyment przeprowadzony na orbicie Ziemi nie przebiegł zgodnie z planem NASA. Uzyskane wyniki stawiają pod znakiem zapytania przyszłość dalekich podróży kosmicznych. Chodzi bowiem o zdrowie astronautów.

Zagrożenie związane z długim przebywaniem w kosmosie opisał prestiżowy magazyn medyczny – "The New England Journal of Medicine”. Na jego łamach dr Serena Aunón-Chancellor, amerykańska lekarka, inżynier i astronautka NASA odnosiła się do konieczności dbania o zdrowie astronautów i możliwych zagrożeń dla zdrowia w trakcie długich podróży kosmicznych.