Leopardy z Ukrainy już w Polsce. Wyremontują je zakłady "Bumar-Łabędy"

Wspomniane porozumienie, zawarte podczas spotkania ministrów obrony krajów NATO w Rammstein, zakładało utworzenie centrum serwisowego dla czołgów z rodziny Leopard na terenie Zakładów Mechanicznych "Bumar-Łabędy". W kwietniu br. Mariusz Błaszczak tłumaczył, że "to szansa na rozwój firmy w przyszłości, to jest szansa na to, żeby powstały kolejne dodatkowe miejsca pracy tu, właśnie w Gliwicach".