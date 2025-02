Rosyjskie Buki nie zadziałały. Drony uderzyły w rafinerię

Trafiona przez Ukraińców rafineria ma zdolność przetwarzania 6,25 mln ton ropy rocznie i dostarcza paliwo m.in. dla rosyjskich sił zbrojnych. Atak na ten obiekt jest istotny, ponieważ stanowi on kluczowy element rosyjskiej infrastruktury paliwowej. Nie jest znana skala zniszczeń po ataku z 10 lutego.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu 15 ukraińskich dronów, z czego 7 w Kraju Krasnodarskim. Mimo to, część dronów zdołała przedostać się przez obronę powietrzną i dotrzeć do kluczowej infrastruktury. Wcześniej, 3 lutego, ukraińskie siły uderzyły w rafinerię naftową w pobliżu Wołgogradu oraz zakład przetwórstwa gazu w okolicach Astrachania.

System 9K317M Buk-M3 wyróżnia się sześcioma efektorami oraz zdolnością rażenia celów na odległość do 70 km. Producent podkreśla, że technologia ta skutecznie eliminuje różne kategorie samolotów i rakiet w ramach wysokości do 35 km, choć niektóre źródła wskazują na pułap wynoszący 25 km.

Drugim systemem, który powinien ochraniać przestrzeń nad rafinerią, jest Tor-M2. Broń ta, znana z lat 80. XX wieku, korzysta z kierowanych rakiet ziemia-powietrze. Rakiety osiągają prędkość do ok. 3000 km/h i mają maksymalny zasięg 12 km. Minimalny zasięg systemu to zaledwie 1 km.