Koronawirus przegra z amerykańskim lekiem? Premier Czech: wysyłam po niego samolot

Zgoda ministerstwa nie oznacza w praktyce automatycznego podania go zarażonemu pacjentowi. Czesi mogą teraz zwrócić się do firmy farmaceutycznej z prośbą o wydanie leku. We wniosku muszę opisać stan zdrowia pacjenta. Następnie Gilead podejmie decyzję, czy chory zostanie włączony do badań i otrzyma Remdesivir.