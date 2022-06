Leciwa Wołga w nowej odsłonie. Ukraińcy zrobili z niej wóz bojowy

"Chociaż to nie pierwszy raz, kiedy ukraińska armia stworzyła kreatywne modyfikacje broni i pojazdów, (…), jest to jeden z bardziej ekstremalnych przykładów przekształcenia cywilnego pojazdu (…), jaki widzieliśmy podczas konfliktu" – zwraca uwagę serwis The War Zone.

Wołga z karabinem maszynowym

Wspominany pojazd to Wołga GAZ-24-10, samochód osobowy produkowany w latach 1985-199q w ZSRR, a następnie (do 1992 r.) w Rosji. Broń zamontowana z tyłu tej konstrukcji to natomiast karabin maszynowy KPWT kal. 14,5 mm. Improwizowana platforma bojowa jest ponadto wyposażona w opony terenowe oraz wzmocnione zawieszenie.

Wielkokalibrowy karabin KPW po raz pierwszy wszedł do służby jako broń piechoty w 1949 roku. Później uznano, że jest on zdecydowanie za ciężki (jego masa wynosiła ok. 50 kg) i wycofano go z produkcji w latach 60. XX w. Następnie został przeprojektowany do lepszej wersji.

KPWT został skonstruowany w latach 50. jako wersja czołgowa. Używano go również w naziemnych stanowiskach przeciwlotniczych i okrętowych. W przeszłość montowano go na pojazdach BTR. Karabin został zaprojektowany do zwalczania lekko opancerzonych celów, średnio ufortyfikowanych bunkrów i schronów, małych łodzi oraz nisko latających samolotów.

Szybkostrzelność teoretyczna tej broni wynosi ok. 550-650 strz/min., natomiast praktyczna – 70-80 strz./min. Zasięg skuteczny KPWT to 2 tys. m. "Jeśli ta konfiguracja okaże się skuteczna, z pewnością zapewni tej małej Wołdze sporo siły ognia" – podsumowuje The War Zone.