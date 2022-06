Strieła-10. Dla Rosji leciwy sprzęt, dla Ukrainy pogromca myśliwców

9K35 Strieła-10 , czyli po polsku "Strzała-10", jest zestawem krótkiego zasięgu, bazującym na podwoziu pływającego pojazdu MTLB. Produkcja systemu rozpoczęła się w 1976 r. Ponieważ jest to leciwa broń, Rosjanie postanowili kilka lat temu zastąpić ją nowszym rozwiązaniem. Wojna w Ukrainie pokazała, że wciąż jest to jednak groźna i skuteczna broń, która może z powodzeniem zwalczać nowoczesne myśliwce.

Strieła-10 to system o trakcji gąsiennicowej, napędzany silnikiem wysokoprężnym JaMZ-238W o mocy 240 KM. Kompleks ma masę bojową ponad 12 t, a jego zasięg to ok. 500 km. Po utwardzonej drodze osiąga prędkość maksymalną 61 km/h, a w wodzie – 6 km/h.